Российский танк

Реклама

Российские захватчики снова пытаются приспособить свои танки к современной войне, однако выглядит это скорее как отчаяние, чем инженерная изобретательность.

Новые «защитные сооружения», которыми кафиры увешивают свои машины, превращают бронетехнику в громоздких «ежей», которые часто даже не могут нормально двигаться, сообщает аналитический портал Defence Express.

Как отмечает издание, недавно на фронте заметили российские Т-80БВМ и Т-72БЗМ, покрытые тяжелыми металлическими рамами и решеткой. По замыслу окупантов, эти конструкции должны останавливать атаки FPV-дронов. Но на практике эффект оказался противоположным — вместо защиты они калечат сами машины.

Реклама

Один из российских танкистов признался местным медиа, что такие «мохнатые» или «сараевидные» надстройки критически нагружают механизмы.

«В другой роте сделали царь-мангал из тросов — так он и десяти километров не проехал, как отказала одна бортовая. Нагрузка очень большая, узлы реально в разы быстрее выходят из строя», — рассказал захватчик.

Аналитики отмечают, что дополнительные конструкции, смонтированные на башне, создают еще большую проблему — они ограничивают ее вращение, фактически совершая танк неподвижной мишенью. В результате вместо боевой машины россияне получают беспомощную кучу металла, неспособную эффективно воевать.

Ранее сообщалось, что из-за эволюции войны и стремительное развитие более дешевых средств поражения, в частности дронов, роль танков на фронте существенно изменилась.

Реклама

Мы ранее информировали, что Россия возвращает в строй устаревшие танки Т-62 из-за нехватки современной техники.