Захватил ли враг Табаевку: в ВСУ сообщили о ситуации на фронтах

На сегодня за село Табаевка на Харьковщине идут тяжелые бои и населенный пункт не находится под контролем российских войск.

Об этом пресс-секретарь восточной группировки войск Илья Евлаш сообщил в эфире телемарафона 2 февраля.

Евлаш рассказал, что по состоянию на 2 февраля линия фронта остается очень динамичной, российские оккупанты продолжают наступательные действия, в том числе возле Купянска.

Ситуация на фронте 2 февраля

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"За Табаевку также ведутся тяжелые бои, пока село не находится под контролем оккупантов, и там ведутся артиллерийские дуэли", — сообщил представитель Сил обороны.

Враг продолжает давить и на Бахмутском направлении. Россияне там применяют тяжелую артиллерию, дроны-камикадзе и использует тактику сброса взрывчатки на позиции украинских войск. В то же время Силы обороны на Бахмутском направлении ликвидировали и ранили 95 оккупантов, уничтожили 70 образцов оружия и техники.

На Лимано-Купянском направлении за минувшие сутки ВСУ ликвидировали 228 российских захватчиков, уничтожили 75 образцов вооружения и военной техники.

Евлаш обратил внимание, что сейчас у врага наблюдается снарядный голод. Противник прибегает к поставкам боеприпасов из Северной Кореи и Ирана.

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Спикер украинских защитников также ответил на вопрос, насколько многочисленна группировка российских сил на этом направлении. Он указал, что враг собрал достаточно большую группировку.

"Если конкретно брать Купянское направление, то враг там держит около 40 тысяч своего личного состава, более 500 танков, 650 ББМ, 430 артсистем и еще более 150 РСЗО. Если брать Лиманский, то там враг сосредоточил почти 57 тысяч оккупантов, также 500 танков, более 110 ББМ, 534 артиллерийские системы и почти 200 РСЗО. То есть вместе это достаточно мощные силы. Противник не оставляет своих намерений дальше продолжать готовить свои резервы. Мы не видим того, что противник собирается остановить свои боевые действия через некоторое время", – рассказал Евлаш.

Он отметил, что на сегодня главная задача украинских войск – держать оборону и ослаблять наступательный потенциал врага.

Напомним, 30 января спикер Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо сообщил, что российские захватчики хотят захватить Табаевку, чтобы показать президенту РФ Владимиру Путину и гражданам страны-агрессора хоть какую-то "победу".

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