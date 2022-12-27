Захватил жителя Киевщины и заставил помогать: командиру российского танка из Бурятии объявлено подозрение

Командир российского танка, родом из Бурятии, объявил подозрение. Он напал на мирного жителя Киевской области, захватил его в плен и угрозами заставил помогать.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, подозреваемый ограбил мужчину и угрожал убийством. Россиянин заставил мирного жителя показать безопасную дорогу в село Копылов Макаровского района. По его мнению, там было подразделение вооруженных сил РФ.

Потерпевший смог сбежать по дороге в село.

Военному вооруженных сил РФ заочно объявили подозрение в нарушении законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Известно, что танкист участвовал в оккупации территории Макаровского района Киевской области. После атаки Вооруженными силами Украины он скрывался в лесу и искал, как ему безопасно добраться до российских военных формирований.

Напомним, СБУ задержала предателя, помогавшего оккупантам похищать участников АТО во время оккупации части Киевщины.

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