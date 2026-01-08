ТСН в социальных сетях

Война
153
1 мин

Захватили ли россияне Андреевку на Сумщине: ответ военных

Украинские войска отразили штурм позиций армии РФ между Андреевкой и Алексеевкой на Сумщине.

Анастасия Павленко
Ситуация на фронте сложная

Ситуация на фронте сложная / © Associated Press

Населенный пункт Андреевка в Сумской области остается под контролем Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщили в группировке войск «Курск».

Военные подтвердили, что россияне пытаются расширить зону оккупации Сумской области.

«Официально и со всей ответственностью сообщаем: Андреевка находилась и находится под полным контролем группировки войск „Курск“. Так что ни о какой оккупации и речи не может быть», — говорится в обращении военных.

Напомним, накануне — 7 января — аналитический проект DeepState написал, что россияне оккупировали Андреевку и Новомарково, а также продвинулись вблизи Майского.

Также сообщалось, что самые интенсивные бои продолжаются в районе Покровска и Мирнограда, российские войска готовят дальнейшие наступательные действия на Константиновку, Славянск и Краматорск.

153
