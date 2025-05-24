Захватили ли россияне Юнаковку на Сумщине: комментарий начальника ОВА

Война в Украине / © ТСН.ua

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Прокремлевские ресурсы в субботу, 24 мая, распространили ложную информацию об установлении контроля российских войск над населенным пунктом Юнаковка в Сумской области.

Об этом сообщил начальник Сумской ОГА Олег Григоров.

По его словам, ситуация на границе с Россией на территории области контролируемая.

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«Вооруженные силы Украины и все составляющие сил обороны держат рубежи и успешно отражают атаки врага», — подчеркнул чиновник.

Олег Григоров отметил, что враг продолжает сбрасывать на Юнаковскую громаду управляемые авиабомбы и осуществляет атаки дронами. На днях в результате обстрелов в громаде погибли двое гражданских.

«Малыми штурмовыми группами противник пытается заходить на территорию Сумщины на направлениях Хотинской, Юнаковской громад, но украинские защитники уничтожают эти силы и не позволяют врагу продвинуться вглубь области», — добавил руководитель ОВА.

Напомним, пограничники заявляют об угрозе на границе на Сумщине. Количество обстрелов области увеличивается.

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