"Захватить целиком и окончательно": политический эксперт назвал сценарий, который Путин подготовил для Украины

Если у Путина не получится захватить всю территорию Украины военным путем, то он выберет политический.

Президент РФ Владимир Путин стремится воплотить в Украине грузинский сценарий.

Об этом сказал глава правления Института мировой политики Виктор Шлинчак в эфире "Киев 24".

Он предположил, что это у главы Кремля цель, если не получится захватить всю территорию Украины военным путем.

"Мы видели очень много так называемых мирных инициатив, которые демонстрируют непонимание, чего хочет Путин. Он хочет Украину захватить целиком и окончательно, для того чтобы превратить ее в буферную зону. И если это не удастся сделать военным путем, попытаться пойти на политический путь" и через следующие выборы пытаться проверить сценарий "Грузия 2", – сказал эксперт.

Напомним, глава Кремля на фоне оправдания ракетного удара по Днепру, нанесенного, вероятно, межконтинентальной баллистикой, придумал испытание "новейшей" системы "Орешник", о которой раньше никто и никогда не слышал.

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