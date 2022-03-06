"Захватить город не значит захватить украинцев": Блинкен заявил, что Путин потерпит поражение в войне с Украиной

"Захватить город не значит захватить украинцев": Блинкен заявил, что Путин потерпит поражение в войне с Украиной

И хоть у Путина есть военный потенциал, чтобы продолжать агрессию, украинцы готовы противостоять этому.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что война России против Украины, развязанная Путиным, обречена на поражение. Даже несмотря на получение контроля над некоторыми украинскими городами, Путину не удастся контролировать украинцев.

Об этом Блинкен заявил в воскресенье в интервью CNN.

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"Выиграть битву – это не значит выиграть войну. Взять город не значит захватить сердца и разум украинцев. И что мы узнали за последние пару недель – это то, что они (украинцы – ред.) будут бороться до конца за свою страну – и если это займет неделю, если это займет месяц, и если это займет год", — подчеркнул Блинкен.

Блинкен отметил, что у Путина все же есть военный потенциал, чтобы продолжать агрессию, однако украинцы проявили незаурядное мужество и готовы противостоять этому.

"Украинский народ продемонстрировал, что не позволит покорить себя ни Владимиру Путину, ни российским властям", — подчеркнул госсекретарь США.

По словам госсекретаря США, это сражение будет продолжаться некоторое время, однако победа, скорее всего, за украинцами.