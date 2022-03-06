"Захватить город не значит захватить украинцев": Блинкен заявил, что Путин потерпит поражение в войне с Украиной

И хоть у Путина есть военный потенциал, чтобы продолжать агрессию, украинцы готовы противостоять этому.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что война России против Украины, развязанная Путиным, обречена на поражение. Даже несмотря на получение контроля над некоторыми украинскими городами, Путину не удастся контролировать украинцев.
Об этом Блинкен заявил в воскресенье в интервью CNN.
"Выиграть битву – это не значит выиграть войну. Взять город не значит захватить сердца и разум украинцев. И что мы узнали за последние пару недель – это то, что они (украинцы – ред.) будут бороться до конца за свою страну – и если это займет неделю, если это займет месяц, и если это займет год", — подчеркнул Блинкен.
Блинкен отметил, что у Путина все же есть военный потенциал, чтобы продолжать агрессию, однако украинцы проявили незаурядное мужество и готовы противостоять этому.
"Украинский народ продемонстрировал, что не позволит покорить себя ни Владимиру Путину, ни российским властям", — подчеркнул госсекретарь США.
По словам госсекретаря США, это сражение будет продолжаться некоторое время, однако победа, скорее всего, за украинцами.
Как начиналась война России против Украины:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ удовлетворил обращение Путина и разрешил использование армии за рубежом. Это, в сущности, было разрешение Путину начать войну против Украины.
- Ранним утром 24 февраля Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса. Началась война России против Украины.
- 24 февраля на всей территории Украины ввели военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
- 28 февраля состоялся первый раунд переговоров между Россией и Украиной. 3 марта состоялся второй раунд. Но война продолжается.
- 28 февраля Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.
Потери россиян, воюющих против Украины:
По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 6 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:
- личного состава – более 11 тыс. человек,
- танков ‒ 285 ед.,
- ББМ – 985 ед.,
- артиллерийских систем – 109 ед.,
- РСЗО ‒ 50 ед.
- средства ПВО – 21 ед.,
- самолетов – 44 ед.,
- вертолетов – 48 ед.,
- автомобильной техники – 447 ед.,
- легкие скоростные катера – 2 ед.,
- цистерн с ППМ ‒ 60,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.