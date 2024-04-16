Захватит ли Путин Часов Яр к "символической дате": прогноз полковник запаса ВСУ

Военный эксперт и полковник запаса ВСУ Петр Черник считает, что оккупанты не смогут выполнить приказ Путина и захватить Часов Яр Донецкой области до 9 мая.

Такое мнение эксперт высказал в эфире телемарафона.

По его словам, оккупационные войска уже дважды ставили задачу взять город. Была дата – до 14 декабря прошлого года. Вторая дата – это к собственному самопереназначению на посту президента РФ.

"Также есть якобы приказ, что до 9 мая как минимум взять Часов Яр. Часов Яр стратегическая высота, там достаточно удобно обороняться, он прочно укреплялся. Смогут ли враги овладеть такой задачей? На мой взгляд, быстрыми темпами не смогут", — сказал Черник.

Эксперт отметил, что россияне увеличили количество применения корректированных авиационных бомб тяжелых калибров. Это – ФАБ-250, ФАБ-500, УПАБ-1500 и даже объемно-детонирующие бомбы, бомбовые кассеты РБК-250 и РБК-500.

"И по общим показателям марта — где-то в пределах 2 тысяч единиц (применение). Но говорить о "ковровых" бомбардировках абсолютно неправильно", — отметил Черник.

Напомним, ранее военный эксперт Владислав Селезнев оценил планы Путина захватить Часов Яр до 9 мая.

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