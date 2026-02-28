Захватит ли Россия Донецкую область до апреля: эксперт сказал, чего ожидать

ВСУ на фронте / © Getty Images

Российское командование мечтает о полном захвате Донецкой области уже к апрелю, однако реалии фронта диктуют другие условия.

Об этом в эфире телеканала «Киев 24» заявил главный редактор сайта «Милитарный» Михаил Люксиков.

По его словам, до озвученного россиянами апрельского дедлайна осталось меньше месяца, однако ситуация на фронте далека от планов агрессора. Более того, российская армия еще даже не приблизилась к главному форпоста региона — крупной краматорско-славянской агломерации.

По мнению Люксикова, чтобы понять настоящие темпы продвижения армии РФ и их способность захватывать города, нужно взглянуть на ситуацию с Покровском. Даже по версии российских пропагандистов, активные боевые действия за это направление начались еще в августе 2024 года.

«Лишь пару месяцев назад они заявили, что захватили его полностью. Однако в то же время Силы безопасности и обороны Украины демонстрировали присутствие наших военнослужащих на территории города», — подчеркнул редактор.

Сколько времени действительно нужно оккупантам

Люксиков подчеркивает, что полного контроля над Покровском у врага не было еще несколько месяцев назад. Соответственно, непрерывные бои только за один этот населенный пункт продолжались более года, а по российским меркам почти полтора года.

Ввиду этого опыта, эксперт делает вывод: спрогнозировать точное количество сил и времени, необходимых армии РФ для оккупации таких крупных городов как Константиновка, Славянск и Краматорск, крайне сложно. Однако совершенно очевидно, что на это уйдет не меньше времени, чем на предыдущие операции врага, что делает скорый захват всей Донецкой области физически невозможным.

Война в Украине — последние новости

В то же время, линия фронта в Донецкой области приблизилась к Краматорску примерно на пять километров, что создает для города сложную ситуацию с безопасностью.

По словам старшего лейтенанта Сил обороны Украины с позывным «Алекс», российские войска продолжают наступление из района Временного Яра, а артиллерийские обстрелы становятся все ближе. В восточной части Краматорска уже фиксируют активность вражеских дронов.

По оценкам аналитиков OSINT-сообщества DeepState, расстояние от позиций российских сил до города составляет около 14,5 километра. Военные предупреждают: в случае дальнейшего продвижения противника угроза населенному пункту будет расти.