Захватить любой ценой: Россия не отказалась от цели оккупировать Покровск – ISW

РФ возобновила наступательные операции, направленные на захват города Покровска в Донецкой области.

Оккупанты совершили поворотный маневр с юга после успешного расширения своих позиций. Путинская армия, по всей вероятности, продолжит жертвовать техникой и живой силой ради захвата Покровска до 2025 года.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

"Кремль вряд ли откажется от наступления на Покровск даже ценой серьезных потерь, ведь это поддерживает более широкую российскую долгосрочную цель – захват всей Донецкой области", – говорится в сообщении.

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В ISW отметили, что оккупанты захватили Новопустынку (юго-западнее Покровска и западнее Желтого) и продвинулись к южной окраине поселка Шевченко (к северу от Желтого).

Напомним, на оккупированной части Николаевской области, в нескольких километрах от Очакова, российские кафиры увеличили количество своих подразделений. Так они защищают Кинбурнскую косу, являющуюся важным плацдармом по многим аспектам.

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