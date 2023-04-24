Захватить всю Украину, а дальше – возродить СССР: Буданов подробно рассказал о целях РФ

Глава ГУР Кирилл Буданов рассказал, что в начале полномасштабного вторжения в Украину руководство России ставило цель – полный контроль над государством. Однако оккупанты рассматривали разные варианты, чтобы, в зависимости от ситуации, выбрать подходящий.

Об этом он сказал в интервью "РБК-Украина".

"Вы знаете, сначала я думал, что это какая-то недоработка, несуразность. Да, цель сначала была – полный контроль Украины. Но дальше что-то нужно было формулировать. Если еще военный аспект они как-то сформулировали для себя – это у них были тайные документы, но политически для общества, для этой массы они ничего такого конкретного не дали, но со временем я понял, что они правильно сделали, скорее всего, они рассматривали все варианты, поэтому и сделали себе такую вилку, чтобы в любой момент иметь возможность сказать : "мы всех победили", "цель достигнута", "победа, ура!", — объяснил глава ГУР.

Он также напомнил, что в первые дни вторжения оккупанты рассчитывали не позднее чем на третий день зайти в правительственный квартал, поднять либо два флага – российский и украинский и сменить руководство, либо вообще один российский флаг.

"Они, кстати, эту идею так и до конца не проработали. И дальше, не позже чем на 10-е сутки после этих трех дней, то есть на 13-14 день подавить очаговое сопротивление в случае, если оно будет. Потому что они даже очень сомневались, что он будет. Вот вся цель", — заметил Буданов.

Конечная цель россиян была – возрождение Советского Союза.

"Они и сейчас этого хотят. Но, как говорится, слово на три буквы — "увы"", — резюмировал главный разведчик Украины.

Напомним, Буданов рассказал, сколько мужчин РФ мобилизует ежемесячно и какой резерв может опрокинуть в Украину.

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