Захватят ли россияне Марьинку: британская разведка оценила шансы (карта)

На сегодняшний день враг еще больше сократил небольшие контролируемые ВСУ участки территории в черте города.

Российские оккупанты имеют цель захватить Марьинку Донецкой области для дальнейшего своего продвижения на запад в направлении Курахово. Однако прорыв врага очень маловероятен.

Такую оценку дает британская разведка в сообщении 15 декабря.

За контроль над разрушенной Марьинкой и близлежащими районами продолжаются тяжелые бои. Вероятно, российские оккупанты еще больше сократили небольшие контролируемые украинскими войсками участки территории, оставшиеся в черте города.

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По оценкам разведки, одна из оперативных целей захватчиков в этом районе – обеспечение безопасности автомагистралей Т0510 и Н15 для дальнейшего продвижения врага на запад у направлении Курахово.

"Несмотря на постепенные успехи, большой и операционно значимый прорыв России в этом секторе остается крайне маловероятным", – говорится в заявлении британского Минобороны.

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Марьинка на карте Deep State 14 декабря 2023 года

Напомним, недавно российские оккупанты в очередной раз заявили, что якобы захватили Марьинку, однако украинский генерал Александр Тарнавский сообщил, что это неправда. Бойцы ВСУ крепко держат оборону на Авдеевском и Марьинском направлениях.

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