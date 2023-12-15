Захватят ли россияне Марьинку: британская разведка оценила шансы (карта)

На сегодняшний день враг еще больше сократил небольшие контролируемые ВСУ участки территории в черте города.
Российские оккупанты имеют цель захватить Марьинку Донецкой области для дальнейшего своего продвижения на запад в направлении Курахово. Однако прорыв врага очень маловероятен.
Такую оценку дает британская разведка в сообщении 15 декабря.
За контроль над разрушенной Марьинкой и близлежащими районами продолжаются тяжелые бои. Вероятно, российские оккупанты еще больше сократили небольшие контролируемые украинскими войсками участки территории, оставшиеся в черте города.
По оценкам разведки, одна из оперативных целей захватчиков в этом районе – обеспечение безопасности автомагистралей Т0510 и Н15 для дальнейшего продвижения врага на запад у направлении Курахово.
"Несмотря на постепенные успехи, большой и операционно значимый прорыв России в этом секторе остается крайне маловероятным", – говорится в заявлении британского Минобороны.
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Напомним, недавно российские оккупанты в очередной раз заявили, что якобы захватили Марьинку, однако украинский генерал Александр Тарнавский сообщил, что это неправда. Бойцы ВСУ крепко держат оборону на Авдеевском и Марьинском направлениях.
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