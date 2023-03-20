"Заинтересован в продолжении войны": политолог о влиянии китайского лидера на "глобальную игру"

Россия продолжает ослабевать из-за санкций, впрочем, Китай продолжает выступать патроном в этих отношениях.

Такое мнение высказал директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик в эфире "Эспрессо".

По его словам, Си Цзиньпин не будет предлагать Путину во время визита в Москву никаких союзнических отношений и обязательств.

"Этот визит о том, что Россия должна идти в фарватере китайских интересов. Никаких союзнических отношений Си Цзиньпин Путину не привозит, никаких обязательств он не дает. А с другой стороны есть мощная экономика Китая, есть мощные вооруженные силы, также влияние Китая на глобальную игру", — заявил директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик в эфире "Эспрессо".

Политолог отмечает, что Путин выступает клиентом у китайского лидера.

Также читайте Турция приостановила транзит подсанкционных товаров в Россию — Reuters

"Я не думаю, что разговор будет вестись о немедленном прекращении войны на каких-то условиях. С моей точки зрения Китай заинтересован, к сожалению, в продолжении войны, но с меньшей интенсивностью. Вот о снижении интенсивности войны и о каких-то переговорных точках, где процесс мог бы начаться, например, в Пекине, Китай вполне может говорить», – считает политолог.

Отметим, лидер Китая Си Цзиньпин 20 марта прибыл в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным . Визит продлится три дня.

На фоне визита Си Цзиньпина в Москву секретарь СНБО Алексей Данилов спрогнозировал, какую игру ведет китайский лидер.

Читайте также: