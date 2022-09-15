Закапывают танки: Жданов рассказал, как оккупанты будут обороняться на Запорожском направлении

Там они закапывают свои танки, чтобы не допустить контрнаступление ВСУ.

Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов.

"Россияне усиливают Запорожское направление. Они там возводят оборонные районы. И как вы помните, там они закапывали танки Т-62, которые были туда переброшены два месяца назад, они там их закопали и создали своеобразные укрепрайоны. Сегодня они пытаются укрупнять Запорожское направление и часть Донецкой области Вот это и есть основанная часть этого третьего армейского корпуса, по которому никто не мог определиться, где он, я же говорил, что его часть была переброшена на Донецкое направление, он пытался помогать на Харьковском направлении, они шли туда колоннами, но их встретили наши войска и разбили. Ни одна колонна с помощью для российских войск не дошла. Основная часть этого корпуса была в районе Мелитополя", — пояснил Жданов.

Напомним, эксперт рассказал, когда российские элиты отправят Путина на пенсию.

Читайте также: