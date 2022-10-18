Закапывают в оврагах: оккупанты в Донецкой области не забирают тела своих солдат

Поэтому в регионе есть угроза экологической катастрофы.
На Донецком направлении российские оккупанты не забирают с поля боя тела своих погибших солдат, а "идут просто по трупам".
Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов.
"Я сегодня уточнил – они растягивают тела в овраги. Любые углубления заполняют телами. Одна из европейских экологических организаций "бьет в набат", потому что в этих районах есть угроза экологической катастрофы. Трупный яд от разлагающихся тел попадает в воды. Запах разносится. Звери отравляются остатками трупов", – говорит Жданов.
По его словам, наши войска на фронте занимаются еще и тем, что хлорным раствором посыпают эти места скопления разлагающихся тел.
"А оккупанты обходят эти овраги и идут в наступление на наши позиции. Если мы продвигаемся вперед, то бойцы говорят, что нельзя ступить шаг вправо или влево – везде трупы", – сказал эксперт.
Сейчас на этом направлении кроме наемников ЧВК воюют завербованные зеки, а также мобилизованные.
Ранее советник Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что оккупанты под Бахмутом ввели двойную систему заградительных отрядов.
Тем временем в Генштабе 18 октября сообщили, что оккупанты не оставляют попыток вести наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях.
В Минобороны добавили, что эпицентр самых тяжелых боев сосредоточен на восточном фронте. В Донецкой области оккупанты пытаются идти в наступление.
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