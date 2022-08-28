Закарпатский военный без ног впервые вернулся домой с передовой и снова рвется на фронт

Воевал без ног, а когда заставили возвращаться в тыл, долго сопротивлялся — это история бойца Василия Штефка, который, несмотря на инвалидность, ушел на фронт.

Он ехал домой более суток и сделал лишь три недолгих остановки, потому что мечтал скорее обнять своих девочек — жену и дочь. Домой возвращался со сломанным протезом, натиравшим ногу. Но говорит, как только увидел родных – забыл о боли. "Я не видел их 6 месяцев. Смотри, как дочь выросла, уже почти такая же, как я. А когда я ехал, была только до шеи", – говорит мужчина.

ТСН рассказывала о 55-летнем Василии Штефке. Обе ноги он потерял в результате несчастного случая, уже много лет передвигающегося на протезах. Но когда началась война, пошел в войско. Ему несколько раз отказывали, а он приходил снова и снова. Уговорил взять на фронт водителем. За рулем доставлял боекомплекты в самые горячие точки. От собратьев инвалидность долго скрывал. Никто не знал, что я в протезах. Потом ваше интервью показали, он говорит: «А как эти журналисты вам эти ноги примудрили?» А я показываю, эти ли? А он такой: «Ааа, это действительно так?». Муж со мной на тот момент уже 1,5 или два месяца прослужил», — рассказывает Василий.

Но когда об инвалидности узнали в Генштабе — перевели служить домой в Закарпатье. «В пункт постоянной дислокации. Видно кто-то пожаловался на меня, что как это человек без обеих ног на машине ездит, да еще как ездит… Никто не верил», — говорит Василий.

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И хоть на передовой на протезах было непросто, говорит, в тыл не хотел возвращаться. "Я же хотел с победой... Наш батальон никто не был в отпуске, никто", — уверяет мужчина.

Первое, что спешит сделать жена – накормить бойца, а Василий уже рвется в любимый сад и не может насладиться урожаем. Поздравить его с возвращением сходятся и соседи.

Как воевал он, Василий не слишком рассказывает, стесняется. Однако до сих пор вспоминает своих собратьев. "Я никогда не думал, что у меня будет такая семья, что в таком возрасте у меня появится столько собратьев", — говорит Василий.

В перерывах между боями он еще успевал успокаивать жену и дочь. Дома у Василия Штефка куча планов: навести порядок в огороде, провести дочь в седьмой класс. И сначала – явиться на новое место службы, нести ее будет в Мукачево. Но говорит, если будет возможность вернуться на фронт – поедет без колебаний.

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