Заказали автобусы для пленных оккупантов: Ким анонсировал "событие" в Николаеве (видео)

Завтра будет событие, говорит Ким.

Глава Николаевской ОГА Виталий Ким заявил, что в Николаеве готовятся к атаке россиян и уже заказали 50 автобусов для пленных оккупантов.

Об этом Ким сказал в своем видеообращении вечером 8 марта.

По его словам, в Николаеве закончили все подготовительные работы, чтобы отбивать врага. А на завтра Ким анонсировал "событие".

"Мы закончили все подготовительные работы, готовимся — ночь подготовительных работ. Один генерал заказал здесь 50 автобусов для перевозки пленных. Смешно-не смешно, а готовиться надо. Всем спокойной ночи. Не думаю, что кто-то будет стрелять ночью, они пытаются спать, готовятся к чему-то завтра. Мы тоже на дозоре. Но завтра будет, как это правильно сформулировать?.. Завтра будет событие", – сказал глава ОГА.

Напомним, в городе Малин Житомирской области российская армия нанесла авиационный удар. Погибли пять человек, двое из них — дети.

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