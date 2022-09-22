"Закидывание трупами противника" – российский оппозиционер рассказал, соберет ли Путин 300 тысяч мобилизованных и как

Игорь Яковенко убежден, что объявленная в РФ мобилизация – это еще одна авантюра, которая приблизит конец путинского режима, потому что такое количество смертей превысит болевой порог российского общества.

Для большинства россиян, которые сейчас будут подвергнуты принудительной мобилизации, такая функция, как уехать, недоступна. Но ведь можно "уехать" в соседний дом. В условиях большого города при наличии снимаемого жилья достаточно просто снять комнату в другом конце города, чтобы тебя не нашли.

Конечно, можно объявить во всероссийский розыск, начать искать человека с помощью камер наблюдения – это теоретически возможно. Но совершить 300 тысяч таких операций – это достаточно проблематично.

Об этом заявил оппозиционный политик и журналист Игорь Яковенко в интервью Obozrevatel.

"Поэтому я думаю, что будут просто уклоняться от призыва. Я думаю, что собрать такое количество людей будет очень проблематично. Плюс логистика. Это достаточно серьезная история. Нужно обеспечить людей обмундированием, вооружением, хоть как-то их обучить. Просто взять людей, вытащить их из бедной жизни и бросить на фронт? Но в сегодняшней ситуации, когда существуют гораздо более мощные вооружения, более мощные орудия уничтожения, чем во время Второй мировой войны, количество трупов – не проблема. Будет огромное перемалывание людей в том случае, если эту неквалифицированную военную силу бросать на фронт. А подготовить нет никаких возможностей. Кто будет их готовить? Специалисты на войне, лагерей для подготовки нет", – отметил он.

Игорь Яковенко убежден, что все это абсолютная авантюра.

"Приблизительно такая же, как авантюра 24 февраля. Это еще одна авантюра, которая приблизит конец путинского режима, потому что такое количество смертей превысит болевой порог российского общества", — убежден оппозиционер.

Отвечая на вопрос, удастся ли Путину собрать 300 тысяч мобилизованных на войну с Украиной, Яковенко отметил, что теоретически это возможно.

"Во время Второй мировой войны так и было. В конце концов, это и привело к тому невероятному количеству жертв – погибших советских граждан было около 30 млн. Это почти половина всех людей, погибших во время этой войны. И это в определенной степени результат закидывания трупами противника ", — подытожил он.

Напомним, в России в законе о мобилизации засекретили пункт, в котором говорится о количестве лиц, которых планируют призвать. Это произошло, поскольку российские власти планируют призвать на войну против Украины один миллион россиян.

Тотальная мобилизация открыла глаза россиянам на войну – Роман Цымбалюк

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