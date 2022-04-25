"Закидывают нас железом": от Рубежного и до Тореца тяжелые обстрелы накрывают военных и гражданских

"Закидывают нас железом": от Рубежного и до Тореца тяжелые обстрелы накрывают военных и гражданских

На передовой от Луганщины и Донетчины горит земля, решисты подтянули тяжелую артиллерию и просто все смешивают с землей, в том числе гражданскую инфраструктуру, которая оказалась на линии фронта.

Когда с оккупированной Горловки стартуют ракеты «Точки У», зарево видно отовсюду. Эти смертоносные ракеты проносятся над головами наших военных и улетают нам в тыл в города и деревни, об этом говорится в ТСН.

«Несмотря на то, что здесь мирные жители и дети, они работают по жилым кварталам, их не сдерживает ничего», — говорят военные.

От Рубежного и Торецкого тяжелые артиллерийские обстрелы, эхо взрывов и канонада стоят над горизонтом. Оккупанты трогают нашу оборону, расстреливая все вокруг «Градами» и артиллерией, а страдают больше всего мирные жители. Гражданская инфраструктура на линии фронта почти всюду полностью уничтожена оккупантами, нет света и воды, перебои со связью.

Эта война отличается от продолжавшейся с 2014 года, говорит 25-летний Иван, который на фронте уже несколько последних лет. Работал за границей, вернулся и пошел служить. «Интенсивнее бои стали, более тяжелой артиллерии, работает авиация, такого не было. Сейчас нормально работает и арта, тяжелые калибры, забрасывают нас железом. И все танчики и БМП выезжают», – рассказывает боец.

Под фундамент оккупанты ровняют все с землей. Там, где не могут взять лобовыми атаками, уничтожают ракетами и бомбами. И среди развалин бойцы держатся до последнего. На передовой не осталось ни одного уцелевшего дерева или куска земли, все перепаханы воронками, и в этом аду наши бойцы держат оборону. Солдаты знают, что на той стороне готовится наступление и оно может уже начаться в Пасхальную ночь. Мы все нормально мотивированы, мы отстаиваем свои интересы и свою землю, будем стоять до конца. Думаю, закончим с победой», – говорит военный.

Без пасок и вкусностей, без церковных служб и речей – такая Пасха на передовой, она беспокойна. Главное – продержаться до утра и не дать врагу прорваться на этом участке фронта.

Россияне равняют все с землей на передовой от Луганской до Донецкой области

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