Закладывает основу для дальнейшего контрнаступления: в ВСУ рассказали о важности обороны Бахмута

Украинские защитники стойко держат Бахмут в Донецкой области. Россияне терпят многочисленные потери. В районе украинского города проходит оборонная операция.

Об этом рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона.

По его словам, благодаря обороне на Донасе украинские бойцы могут проходить обучение, а также готовиться к контрнаступлению. Тем временем оккупанты несут потери. Именно это предсказатель будущих действий, подчеркнул Череватый.

"Они (ВСУ – Ред.) истощают, обескровливают врага, выбивают его мощь, ломая его морально-психологическое состояние. Пока наши бойцы держат оборонную операцию, их собратья в Украине и за рубежом изучают новейшие техники, новейшую тактику боевых действий", — сказал он. спикер.

Череватый отметил, что на Бахмутском направлении и в целом на востоке готовится почва, чтобы наши бригады могли уверенно "выйти на надломленного врага и гораздо быстрее выбросить его за пределы нашей страны".

Напомним, по словам полковника СБУ Романа Костенко, чтобы сохранить Бахмут в Донецкой области ВСУ нужно развить наступление на других участках фронта. Впрочем, это зависит от многих факторов. В частности, от погоды, боекомплектов и резервов.

Между тем в Донецкой ОВО отмечают, что в городе-крепости до сих пор остаются 33 ребенка и около трех тысяч взрослых. В Бахмуте продолжается эвакуация. Кстати, дро начала полномасштабной войны там жили 72 тысячи человек.

Читайте также:

Враг больше всего бьет по самому Бахмуту: включение из горячей точки