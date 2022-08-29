Заключение МАГАТЭ по ситуации на Запорожской АЭС может стать поводом для вступления НАТО в войну — Плачков

То, что делают оккупанты на ЗАЭС, не имеет аналогов в истории мира.

Миссия Международного агентства по атомной энергии в ближайшие дни направится в Запорожскую атомную электростанцию.

Именно от МАГАТЭ зависит, вмешается ли НАТО в войну, чтобы защитить мир от ядерного взрыва.

Бывший министр топлива и энергетики Украины Иван Плачков в интервью для YouTube-канала ТСН предоставил сценарий событий после заключения МАГАТЭ на ЗАЭС.

"В ЗАЭС вскоре приедет миссия МАГАТЭ — представители разных стран (Македония, Китай и др.). Делегация более-менее сбалансирована. У руководителя Рафаэля Гросси очень большая ответственность. Я надеюсь, что оценка будет объективной. В случае большой угрозы, США и европейские страны будут рассматривать действия россиян как ядерный шантаж, угрозу на уровне использования ядерного оружия", — отметил Иван Плачков.

В настоящее время армия кафиров обстреливает Энергодар. По словам эксминистра, удары наносят для устрашения миссии и препятствия визиту представителей.

Эксперт также предоставил худший сценарий для России, если МАГАТЭ подтвердит ядерный шантаж на уровне НАТО,

"У нас уже есть ядерный шантаж. Если россияне спровоцируют ситуацию с выбросом радиации, это будет восприниматься как использование ядерного оружия. Об этом говорится в уставе НАТО. А если будет использовано ядерное оружие, тогда начнут военные действия страны-члены НАТО. Фактически НАТО вмешается в войну", — сказал эксперт.

Он добавил, что поступающие оккупанты на ЗАЭС пока не имеют аналогов.

"Такой ядерный шантаж осуществляется впервые в истории и может стать началом подобного терроризма в мире", – сказал Плачков.

Тем временем находившиеся на ЗАЭС оккупантов забрали в реанимацию с признаками лучевой болезни.

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