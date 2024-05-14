Заключение за уклонение от мобилизации – какое наказание грозит

Какая ответственность угрожает за уклонение от мобилизации.

Военнообязанному гражданину Украины, уклоняющемуся от мобилизации, грозит административная или уголовная ответственность.

Согласно Законам Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", "О воинской обязанности и военной службе" граждане, уклоняющиеся от призыва по мобилизации, или военного учета несут административную и уголовную ответственность согласно законодательству. Ответственность зависит от совершенного правонарушения.

Административная ответственность

Если военнообязанный уклоняется от повестки для сверки военно-учетных данных, то к нему применяется административная ответственность в виде штрафа.

Уголовная ответственность

Уголовная ответственность наступает в случае, если человек обновил данные в ТЦК и СП, прошел военно-медицинскую комиссию и был признан годным к службе, но отказался идти на службу в Вооруженные силы Украины. Или, если человек систематически уклоняется от мобилизации.

Это статья 336 Уголовного кодекса Украины "Уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации на особый период", согласно которой лицо карается лишением свободы на срок от 3 до 5 лет.

Какие сроки заключения грозит

Степень уголовной ответственности за уклонение от службы зависит от конкретной статьи Уголовного кодекса Украины:

по статье 335 "Уклонение от призыва на срочную военную службу" – до 3 лет ограничения свободы;

по статье 336 "Уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации, на особый период, на военную службу по призыву лиц из ряда резервистов в особый период" – от 3 до 5 лет лишения свободы;

по статье 337 "Уклонение от военного учета или специальных сборов" предусмотрен штраф от 300 до 500 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или до одного года исправительных работ в случае уклонения, военнообязанного, резервиста от военного учета после предупреждения, сделанного соответствующим руководителем ТЦК, руководителями соответствующих органов СБУ, соответствующих подразделений Службы внешней разведки Украины.

По закону после предупреждения в случае повторного нарушения наступает уголовная ответственность в виде лишения свободы.

Напомним, ранее мы писали, кому из мужчин и при каких условиях можно будет уехать за границу – что изменится с 18 мая.

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