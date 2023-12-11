"Закобзонили" более тысячи оккупантов: Генштаб отчитался об успехах ВСУ на фронте

Россияне несут потери на поле боя.
Общие боевые потери российских оккупантов по состоянию на утро 11 декабря составили более 339 850 человек. За прошедшие сутки украинские войска ликвидировали еще 1030 захватчиков.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
В целом за время полномасштабной войны уничтожено:
- танков – 5655 (+19)
- боевых бронированных машин – 10560 (+31)
- артиллерийских систем – 8070 (+6)
- РСЗО — 919
- средств ПВО – 605
- самолетов — 324
- вертолетов — 324
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 6154 (+18)
- кораблей и катеров — 22
- подводных лодок — 1
- автомобильной техники и автоцистерн — 10636 (+13)
- специальной техники — 1168 (+6)
Ранее Генштаб сообщил, что за прошедшие сутки произошло 98 боевых столкновений на фронте.
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