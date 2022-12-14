"Закобзонили" около десятка россиян: подразделение егерей ВСУ разгромило позиции врага под Бахмутом (видео)

Военные егеря уничтожили позиции российских захватчиков под Бахмутом в Донецкой области.

Под Бахмутом в Донецкой области военнослужащие 71-й отдельной егерской бригады ДШВ разгромили позиции российских оккупантов.

Об этом сообщили на Facebook-странице бригады.

"Штурмовые группы 71-й егерской бригады вместе с пехотинцами заняли вражеские позиции вблизи Бахмута. Сначала укрепление оккупантов несколько раз накрывали артиллерийским и минометным огнем. Затем на вражеские укрепления осторожно зашли десантники. Они и погасили окончательное сопротивление россиян. В общей сложности было уничтожено около десятка захватчиков", – говорится в сообщении.

Потери России в войне против Украины

По данным Генштаба ВСУ, на 14 декабря общие боевые потери среди личного состава врага составляют уже около 99 000 человек.

Ранее издание Newsweek написало, что Россия потеряла в полномасштабной войне с Украиной около 100 000 солдат.

А военный эксперт Олег Жданов отметил, что Россия в Украине за 9 месяцев полномасштабной войны потеряла 13 генералов.

По информации Центра национального сопротивления, в российских тюрьмах в ЧВК "Вагнер" удалось завербовать 23 тысяч человек.

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