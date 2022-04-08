Закон о "Ленд-лизе" от США: что это такое и как повлияет на экономику Украины / Pexels

Закон о "лэнд-лизе" от США: что это такое и как повлияет на экономику Украины

Закон о "лэнд-лизе" от США: что это такое и как повлияет на экономику Украины

США помогает Украине с начала российского вторжения, предоставляя технику, вооружение и продукцию двойного назначения. В частности, американский Сенат уже одобрил программу лэнд-Лиз. Что это такое – рассказываем в ТСН.ua.

Война России против Украины длится уже больше месяца. Большинство стран мира помогают украинским военным выстоять против оккупантов. США – одна из таких стран. Американский сенат уже одобрил программу лэнд-лиз по предоставлению Украине тех товаров, которые могут быть необходимы во время войны. Такая программа уже существовала восемьдесят лет назад, и была создана для помощи союзникам во Вторую мировую войну.

Лэнд-лиз: что это за программа?

Программа лэнд-лиз – это помощь, которую США оказывала союзникам антигитлеровской коалиции в период с 1941 до 1945 года. Ее можно перевести с английского языка как "давать взаймы и в аренду" (Lend Lease). В США тогда предоставили странам Европы около 60 млрд долларов помощи. На нынешние цены эта сумма составляет 700 миллиардов долларов.

Интересно, что часть от предоставленной финансовой помощи получил тогда и Советский Союз. Многие современные историки считают, что без американских денег и товаров СССР мог бы Вторую мировую войну проиграть.

Первая программа лэнд-лиз от США означала, что всю оплату за технику и поставки других товаров можно будет произвести после окончания войны. Также платили только за уцелевшую технику или возвращали обратно. Более того, США практически все долги своим союзникам простили.

В настоящее время закон о лэнд-лизе для Украины был одобрен американским Сенатом. То есть, Украина сможет получить военную технику и вооружение в аренду, а заплатить за них уже после победы. Или просто отдать уцелевшую технику назад. По словам аналитика компании "Центр биржевых технологий" Максима Орищака, это имеет очень большое значение, ведь у страны просто нет бюджета на такие расходы.

Что программа лэнд-лиз даст Украине?

Ленд-лиз – что это даст Украине / Pexels

По словам политического консультанта, руководителя "Центра военно-правовых исследований" Александра Мусиенко, закон о лэнд-лизе, который был принят Сенатом США, имеет четыре основных преимущества для Украины:

сокращение срока предоставления военной помощи;

расширение помощи, оказываемой Соединенными Штатами;

помощь Украине станет приоритетной задачей в оборонной и сферах безопасности США;

Украина в перспективе сможет получать любое оружие, на которое будет подавать запрос.

Также эксперт отметил, что такой шаг американского Сената указывает на то, что Вашингтон готов предоставить Украине, в том числе, и наступательное оружие. Однако следует понять, что закон о лэнд-лизе еще должен получить одобрение на голосовании в Палате представителей Конгресса.

По мнению военного эксперта Олега Жданова, программа лэнд-лиз станет для Украины существенной поддержкой, ведь после ее принятия ВСУ сможет приобрести у США любое оружие.

Следует также понять, что Украина сможет получать по программе лэнд-лиз не только вооружение, но и медицинские товары, горючее, продовольствие, которые также очень нужны стране во время войны.

Полезна ли программа лэнд-лиз США?

По мнению экспертов, внедрение этой программы сможет сильно упростить бюрократические волокиты в предоставлении США помощи Украине. Ведь сейчас любые процессы по снабжению оружием проходят через разных американских чиновников, что значительно тормозит весь процесс. Для самих Соединенных Штатов лэнд-лиз также полезен. Эта программа окажет положительное влияние на американскую экономику и поднимет рейтинг президента Джо Байдена.

В первую очередь, как отмечают эксперты, эта программа будет выгодна американским предприятиям, работающим в сфере военной промышленности. А это, в свою очередь, поможет экономике двигаться вперед.

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