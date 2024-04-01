Закон о мобилизации: действительно ли в уклонистов будут забирать права и как это будет происходить – разъяснение адвоката

Верховная Рада уже в апреле должна принять во втором чтении законопроект о мобилизации. В нем предусмотрен ряд наказаний для уклоняющихся от призыва лиц, в частности, лишение водительских прав. Адвокат Роман Кичко объяснил, как будет происходить эта процедура, если в законе оставят эти правки.

Об этом он рассказал " Телеграфу ".

Адвокат подчеркнул, что самостоятельно решение о применении подобных методов воздействия представители ТЦК и СП не будут принимать. Лишать прав или забирать авто может только суд.

Так, в случае невыполнения во время мобилизации военнообязанным или резервистом своих обязанностей, ТЦК и СП будет обращаться в Национальную полицию для осуществления административного задержания и доставки военнообязанного или резервиста.

Если Нацполиция в течение 15 дней не смогла это реализовать, ТЦК и СП направляет военнообязанному/резервистскому требованию (форму требования должен установить Минобороны).

Тем, кто зарегистрирован в электронном кабинете призывника, военнообязанного, резервиста, требование направляется через кабинет.

В противном случае требование направляется по почте и будет считаться врученным в день вручения требования под расписку или в день, когда на почте была поставлена отметка об отказе в получении письма.

С этого времени военнообязанный или резервист будет 10 дней, чтобы выполнить требование, а именно обратиться в ТЦК и СП. Если это не произошло, в течение 5 дней ТЦК имеет право обратиться в суд.

Суд будет назначать заседание, на которое будет приглашен военнообязанный. Категория таких дел будет рассматриваться по правилам административного судопроизводства. Когда открыто производство, юрист советует воспользоваться услугами защитника, ведь решение примут довольно быстро – в течение 15 дней.

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Решения суда будут подавать в государственную исполнительную службу, которая будет действовать согласно Закону Украины "Об исполнительном производстве". Однако в законе четко не сказано, как должно выполняться решение суда в части ограничения права управлять транспортным средством. Сейчас такое ограничение налагается только на тех мужчин, которые имеют задолженность по уплате алиментов. А в ЗУ "Об исполнительном производстве" пока не предлагают внести изменения, касающиеся ограничения права вождения. Но не исключено, что такие изменения не будут введены впоследствии, говорит Роман Кичко.

По мнению Кичко, водительские удостоверения не будут изымать. При остановке транспортного средства полиция проверяет, имеет ли лицо право на вождение.

Если же она была ограничена в этом, наступает административная ответственность. Это нарушение влечет лишение права вождения на срок от 3 до 6 месяцев. Если лицо снова нарушило временное ограничение, и снова села за руль, на него могут наложить штраф в размере 20 400 грн.

За третье такое же нарушение предусматривается штраф в размере двух тысяч четырехсот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (это 40 800 грн), с лишением права управления на срок от пяти до семи лет и с возмездным изъятием транспортного средства или без такого. В таком случае полицейский даже имеет право изъять транспортное средство и поставить его на штрафплощадку.

Напомним, социологи провели опрос – как украинцы относятся к уклонистам.

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