Закон о мобилизации: изменились ли правила выезда за границу для женщин – комментарий ГПСУ

В Украине 18 мая вступил в силу новый закон о мобилизации.

Спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко подчеркнул, что новый закон о мобилизации не вносит изменений в правила пересечения границы для женщин. Ограничения по-прежнему касаются только мужчин призывного возраста.

Об этом он рассказал в эфире телемарафона.

"По-прежнему ограничения на выезд касаются исключительно мужчин-граждан Украины в возрасте от 18 до 60 лет", - прокомментировал Демченко.

Спикер ГПСУ добавил, что в случае изменений в правила пересечения границы для женщин должны быть приняты четкие условия для проверки.

"Если будут приняты другие изменения, конечно, пограничники будут их применять. Но надо понимать, что если добавлять категорию женщин, то это должны быть четкие условия, как осуществлять проверку этой категории граждан", - резюмировал Андрей Демченко.

Напомним, уклонистов, бегущих за границу, предупредили о новой опасности (фото).

Читайте также ведущие новости дня: