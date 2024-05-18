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Закон о мобилизации: как обновить данные в ТЦК – в Минобороны назвали три способа

Закон о мобилизации: как обновить данные в ТЦК – в Минобороны назвали три способа

Закон о мобилизации: как обновить данные в ТЦК – в Минобороны назвали три способа

Приложение "Резерв+" / Фото: Министерство обороны Украины

Минобороны запустило в работу приложение "Резерв+".

В Украине с 18 мая вступает в силу новый закон о мобилизации. Он, в частности, предполагает, что всем военнообязанным, призывникам и резервистам в возрасте от 18 до 60 лет необходимо обновить свои данные. А именно – мобильный телефон, фактический адрес проживания и email (при наличии).

В Минобороны объяснили, как это сделать.

  • загрузить приложение Резерв+ (доступно для IOS и Android );
  • в ЦНАПе;
  • в ТЦК и СП.
Как обновить данные в приложении
Как обновить данные в приложении "Резерв+" / Фото: Министерство обороны Украины
Как обновить данные в приложении
Как обновить данные в приложении "Резерв+" / Фото: Министерство обороны Украины
Как обновить данные в приложении
Как обновить данные в приложении "Резерв+" / Фото: Министерство обороны Украины

В Минобороны подчеркнули, что обновить данные необходимо до 16 июля 2024 года.

Напомним, в приложении "Резерв+" каждый военнообязанный сможет оперативно обновить данные и получить доступ к информации в реестре "Обериг".

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