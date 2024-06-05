Закон о мобилизации: могут ли уехать за границу "ограниченно пригодные" – объяснение адвокатов

В Украине с 18 мая 2024 года вступил в силу новый закон о мобилизации. Адвокаты Ирина и Владислав Леоновы объяснили, может ли лицо, имеющее статус "ограниченно пригодный" пересечь границу во время действия военного положения.

Юристы отметили, что пересечение границы во время военного положения регулирует Постановление Кабмина от 27 января 1995 г. № 57. Согласно нормам законодательства, выезд разрешен лицам, которые признаны непригодными к военной службе и исключены из военного учета на основании решения военно-врачебной комиссии.

Военнообязанные, которые по решению ВВК признаны "ограниченно пригодными" в военное время, не могут пересекать государственную границу во время действия военного положения.

В Украине с 4 мая этого года вступил в силу Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины по обеспечению прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту", отменяющий статус "ограниченно подходящий". Следовательно, военнообязанные, ранее признанные ограниченно пригодными, должны пройти повторное медицинское освидетельствование в течение 9 месяцев. Повторная военно-врачебная комиссия может признать ограниченно пригодных военнообязанных или непригодными с исключением из военного учета или пригодными.

Если после повторного медицинского осмотра лицо будет признано непригодным к военной службе по состоянию здоровья и исключено из военного учета, то в этом случае оно сможет выехать за границу.

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