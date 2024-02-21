Закон о мобилизации может парализовать экономику, бизнес просит убрать противоречивые нормы – Reuters

Нормы нового закона о мобилизации могут нанести дополнительный удар по экономике Украины.

Ведущие бизнес-ассоциации Украины требуют внести изменения в законопроект о мобилизации. Они обеспокоены тем, что новые нормы закона могут нанести дополнительный удар по экономике. Верховная Рада до конца февраля примет закон во втором чтении.

Об этом сообщает Reuters.

"Бизнес просит парламент не парализовать экономику страны новым мобилизационным законодательством. Нужен баланс между военным фронтом и экономикой", – говорится в заявлении Европейской Бизнес Ассоциации.

Как пишет Reuters, через два года после начала полномасштабного вторжения России этот вопрос очень чувствителен для армии, бизнес-сообщества и широкой общественности.

Украинский Совет Бизнеса, объединяющий более 100 ассоциаций, в своем заявлении отметил, что некоторые критические замечания были учтены, но призвал изъять другие предложения, которые могут повредить уже работающей в режиме "выживания" бизнес.

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Совет также выступает против таких вещей, как разрешение военным изымать частные транспортные средства для военных нужд без надлежащего надзора, а также против идеи отправки повесток через Интернет.

Среди прочего, он заявил, что компании, поставляющие вооружение для Вооруженных сил, также должны иметь возможность предотвратить призыв всех своих сотрудников на военную службу.

В декабре президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассматривает предложение мобилизовать в армию еще полмиллиона человек.

Правительство разработало закон, но его первоначальный проект вызвал возмущение среди аналитиков и законодателей, заявивших, что некоторые его предложения были неконституционными.

В законопроект были внесены поправки, и в новой редакции, получившей первоначальную поддержку в парламенте, предлагается снизить призывной возраст от 27 до 25 лет, ограничить отсрочку призыва и увеличить штрафы и наказания за уклонение от призыва.

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Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отметил, что продолжается работа по подготовке законопроекта ко второму чтению, добавив, что интересы военного командования, бизнеса и граждан должны быть сбалансированы.

Бизнес-ассоциации требуют большей ясности относительно того, как обеспечить отсрочку от призыва на службу для критически важного персонала, особенно в высококвалифицированных секторах.

По словам главы ИТ-ассоциации Марии Шевчук, из 360 тысяч работников ИТ-сектора, являющегося ключевым экспортным сектором Украины, лишь около 1% имеют отсрочку от призыва в армию. При этом около 75% рабочей силы отрасли – мужчины.

ИТ-сообщество также беспокоят положения нового законопроекта, предусматривающих онлайн-призыв, короткие сроки для обновления личной информации в Интернете, а также отмена отсрочки для обучающихся по второму высщему образованию.

"Мы настойчиво призываем власть к диалогу с бизнесом, чтобы нас услышали. Мы могли бы развиваться, платить больше налогов, обеспечивать армию, ведь сейчас есть проблемы с донорской поддержкой в целом", — подчеркнула Шевчук.

Напомним, нардеп рассказал, как будет работать е-кабинет призывника.

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