Закон о мобилизации: нардеп назвал неэффективные нормы по наказанию уклонистов

Нардеп прокомментировал наказания для уклонистов, которые могут быть приняты в новом законопроекте о мобилизации.

Народный депутат от фракции "Слуга народа" и заместитель председателя комитета по правам человека Руслан Горбенко высказался о рисках в новом законопроекте о мобилизации, в частности о наказании для уклонистов.

Об этом он рассказал в интервью "Телеграфу".

"При мобилизации принимать меры, чтобы человека заставить служить и воевать – это скорее неэффективно. Я же говорю, что государство может дать обеспечение, заработную плату, а человек в какой-то момент просто откажется от выполнения боевой задачи. Но когда человек уже согласился воевать, подписал контракт, прошел подготовку, то на него должны быть рычаги влияния, если он не исполняет обязанность. И запрет на управление транспортными средствами – один из них", - отметил он.

По мнению Горбатенко наказание в виде ареста счетов также не эффективно, ведь люди прежде чем, например, не выполнить распоряжение, просто переведут деньги на счет жены.

"Было предложение от командиров, чтобы в приложении "Дія" красным было написано: "самовольное оставление части", и тогда представитель правоохранительных органов мог бы задержать такого человека, ведь он уже нарушил закон. Но я на 100% понимаю, что господин Федоров (вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров - ред.) на это не согласится", - добавил нардеп.

Напомним, военный высказался, каким должен быть набор в армию и почему ТЦК не помогут.

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