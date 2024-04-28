Закон о мобилизации: новые обязанности мужчин в возрасте 18-60 лет – перечень

Новый закон о мобилизации вступит в силу 18 мая 2024 года.
Верховная Рада 11 апреля приняла в целом законопроект о мобилизации в Украине. Закон уже подписал президент Владимир Зеленский. Он вступит в силу 18 мая 2024 года.
Как рассказали в Министерстве обороны, согласно принятому закону, у мужчин призывного возраста – от 18 до 60 лет – появляется ряд обязательств.
Так, во время мобилизации мужчины призывного возраста обязаны иметь при себе военно-учетный документ и предъявлять его по требованию уполномоченных лиц.
К другим обязанностям также относятся:
- уточнение учетных данных через центры предоставления административных услуг или электронный кабинет;
- явка по вызову в ТЦК и СП для военного учета, медосмотра, определение назначения на особый период;
- уведомление о причинах неприбытия в определенный срок;
- обязательное прибытие на сборные пункты по вызову или повестке;
- возможное вовлечение в оборонные работы и выполнение мобилизационных задач;
- предоставление имущества, зданий, транспорта Вооруженным силам, другим военным формированиям, силам гражданской защиты с компенсацией стоимости государством.
Призывники и резервисты должны приписываться в воинские части или формирования для прохождения службы.
Также действует запрет на отправку за пределы Украины или передачу транспортных средств, предназначенных для доукомплектования Вооруженных Сил Украины.
Напомним, в Минобороны рассказали, будут ли вручать ТЦК повестки мужчинам за границей.
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