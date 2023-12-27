Закон о мобилизации нужно принять как можно скорее - Згурец

По мнению эксперта, Залужный должен чаще выходить на публику с тем, чтобы обеспечить понимание ситуации на линии фронта.

Нужно как можно скорее принять закон о мобилизации, потому что затягивание оказывает существенное влияние на линию фронта.

Такое мнение высказал директор информационно консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец в эфире телеканала "Эспрессо".

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"Наши командиры говорят, что на фронте не хватает обученных молодых военных. Что критически не хватает бойцов, которые обеспечат удержание линии обороны. Волнуюсь, чтобы мы не слишком увлеклись дискуссиями вокруг этого закона. Не слишком его затащили, а сделали это быстро. Но с учетом всех пожеланий и важных вещей, которые должны появиться в формате обсуждения в парламенте", — подчеркнул Згурец.

По его мнению, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный должен чаще выходить на публику с тем, чтобы обеспечить понимание ситуации на линии фронта.

"Позиция военных достаточно однозначна, о чем и говорил Залужный: нужны люди, оружие и боеприпасы. И это должны обеспечить соответствующие органы", — пояснил Згурец.

Напомним, военно-политический обозреватель Александр Коваленко рассказал, реально ли в течение 2024 года мобилизовать полмиллиона украинцев.

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