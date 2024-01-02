Закон о мобилизации: рабочие группы нарабатывают компромиссный вариант – заместитель главы Комитета ВР

На этой неделе рабочие группы будут нарабатывать более компромиссный вариант нового законопроекта о мобилизации, который позволил бы проголосовать его в сессионном зале.

Об этом в эфире телемарафона рассказала заместитель председателя Комитета ВР по гуманитарной и информационной политике Евгения Кравчук.

"Работает большая межведомственная рабочая группа, мы видели замечания например со стороны омбудсмена (Дмитрия Лубинца – ред.). Есть определенные беспокойства, чтобы не было определенных коррупционных норм. Например, норма о том, что военкомы могут сами вносить, сами решать кого забрать из так называемого списка должников. Опять же все эти действия должны быть понятным и справедливым способом", — отметила она.

Евгения Кравчук также добавила, что была дискуссия по поводу людей с инвалидностью.

"Понятно, что мы должны доверять решениям МСЭК (центр медико-социальной экспертизы — ред.). Есть подозрения, что некоторые комиссии выдавали решения по группе инвалидности коррупционным способом. Но это не значит, что люди, имеющие проблемы со здоровьем, должны подвергаться подозрению. По этим вопросам мы еще будем консультироваться с профильным комитетом по вопросам здоровья нации, с Минздравом. Очевидно, что это будет одна из дискуссионных норм", — резюмировала она.

Напомним, в ГПСУ объяснили, могут ли уехать за границу многодетные и мужчины с инвалидностью.

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