Закон о мобилизации: сколько действует справка о пригодности к военной службе – постановление Кабмина

В Украине 18 мая вступил в действие новый закон о мобилизации и военном учете.

Кабинет Министров утвердил постановление, предусматривающее, что срок действия справки с выводом о пригодности военнообязанного к военной службе составляет один год.

Об этом говорится в постановлении №560 от 16 мая 2024 года.

Так, в постановлении Кабмина говорится, что в мирное время при определении назначения резервиста или военнообязанного на особый период и включения его в состав военных команд для комплектования воинских частей (учреждений) они проходят медицинское освидетельствование, по результатам которого эти лица получают справку с выводом о пригодности к военной службе.

"Срок действия такой справки составляет 5 лет. Подходящим к военной службе резервистам и военнообязанным вручается мобилизационное распоряжение", - говорится в тексте.

В случае прохождения резервистами и военнообязанными медицинского осмотра во время мобилизации и/или военного положения срок действия справки с выводом о годности военной службы составляет 1 год.

Также в постановлении Кабмина определено, что медицинское освидетельствование резервистов и военнообязанных может проводиться в учреждениях здравоохранения, имеющих соответствующий договор с НСЗУ по программе государственных гарантий медицинского обслуживания населения на соответствующий год.

Решение о пригодности резервиста и военнообязанного прохождения воинской службы по состоянию здоровья определяется ВВК при районном (городском) ТЦК.

Напомним, глава военно-врачебной комиссии объяснила алгоритм прохождения ВЛК и рассказала, что изменилось.

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