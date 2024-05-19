Закон о мобилизации: в Минобороны рассказали, что ждет "ограниченно пригодных"

В Украине вступил в силу новый закон о мобилизации

Спикер Министерства обороны Украины, старший лейтенант Дмитрий Лазуткин объяснил, что ждет "ограниченно пригодных" после 18 мая – когда новый закон о мобилизации вступил в силу.

Об этом он рассказал в информационном дайджесте МОУ на YouTube-канале.

Лазуткин, в частности, отметил, что направление военнообязанных на военно-врачебную комиссию может быть выдано только после обновления персональных данных.

"Граждане Украины, которые были признаны ограниченно пригодными к военной службе, до 4 мая 2024 года в течение девяти месяцев подлежат повторному медицинскому осмотру с целью определения пригодности к военной службе. Автоматически перевод в категорию пригодных или непригодных в действующем законодательстве не предусмотрен. Вопрос о пригодность или непригодность к военной службе решает исключительно ВВК", - отметил спикер Минобороны.

Напомним, в Минобороны ответили, могут ли вручить повестку на работе.

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