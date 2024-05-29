Закон о мобилизации: выписка об обновлении данных из ЦПАП и код из ТЦК – равнозначны ли эти документы

В Украине с 18 мая вступили в действие закон о мобилизации – военнообязанные должны обновить свои данные в ТЦК, приложении "Резерв+" или в центрах предоставления административных услуг (ЦПАП). Директор департамента предоставления административных услуг КГГА Наталья Шамрай ответила, считаются ли равнозначными выдержки об обновлении данных, которые выдают в ЦПАПах и код из ТЦК и СП.

Об этом она рассказала "РБК-Украина".

"Это равнозначный индивидуальный номер, который отображен либо в документе, полученном в ЦНАП, либо в "Резерв+", либо это штрих-код, вклеенный в военный билет. Как в приложении, так и в документе из ЦНАПа, есть уникальный номер. Такой же есть и в военном билете. По нему идентифицируют военнообязанного. И, обновив данные одним из трех способов, военнообязанный выполнил требование закона и не получит штраф за то, что этого не сделал", - пояснила Наталья Шамрай.

Напомним, в Минобороны назвали дату появления QR-кода в приложении "Резерв+".

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