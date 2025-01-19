Да, украинские бойцы показали эффектную работу дронов по оккупантам. В частности, за больные амбиции Путина массово гибнут солдаты КНДР. В конце концов они закончатся, как когда-то бурят и кадыровцы.

Об этом сообщают ДШВ.

ДШВ показали эффектную работу дронов по оккупантам на Курщине

Что известно о военнослужащих КНДР в Курщине

Как отмечают в ДШУ, северокорейских военных в Курщине много. Но наши воины активно их сокращают.

"Они хорошо владеют оружием. Но наше умение лучше", — подчеркнули в ведомстве.

Также солдаты КНДР часто укорачиваются, чтобы не попасть в плен. Этим они облегчают работу бойцам ВСУ.

"Россияне используют их (солдат КНДР — ред.) как пушечное мясо. Как закончились буряты и кадыровцы, то же ждет корейцев", — анонсировали в ДШВ.

Ранее говорилось, что северокорейских военных на Курщине очень трудно захватить в плен, потому что они используют "радикальные методы", чтобы избежать этого. В частности, речь идет о самоубийствах. КНДРовцы настолько зазомбированы, что даже не дают взять себя в окружение, а сразу подрываются гранатами.

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