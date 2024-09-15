Закончится ли война к Новому году: известный украинский военный удивил прогнозом

По словам военного, сейчас на фронте происходит "переломный момент".

Война РФ против Украины к Новому году не завершится.

Такой прогноз озвучил украинский военный, командир роты "Птицы Мадяра" Роберт Бровди с позывным "Мадяр".

"Я вынужден это говорить без драматизма. К Новому году изменится формат войны. Мы закрепим тот переломный момент, который сейчас происходит. В любом случае эти черти (РФ) будут вынуждены с нами разговаривать, а разговаривать мы, скорее всего, не готовы. А если власть будет готова разговаривать не в интересах украинского народа, то власть получит от нас", – сказал эмоционально военный.

Напомним, в Офисе президента отреагировали на громкую статью BILD, что Владимир Зеленский во время визита в США вроде бы может объявить о "заморозке" войны.

Давим! Это должно ощущаться на фронте - Зеленский

Читайте ведущие новости дня:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.