Закончится ли война к Рождеству: британский маршал оценил шансы разгрома армии Путина

Есть 30-40%, что война в Украине может завершиться к Рождеству. Этому будет предшествовать полный разгром российской армии.

После поражения в Харьковской области российские войска пока не смогут перехватить инициативу и продолжить наступательные действия против украинской армии.

Таким мнением поделился маршал Королевских ВВС Британии в отставке, бывший генеральный директор Академии обороны и генеральный директор Объединенного стратегического командования по развитию вооруженных сил Эдвард Стрингер в эфире Sky News.

"Я всегда думал, что это конец войны состоится в следующем году. Я думаю, что сейчас это (окончание войны в текущем году – ред.) возможно, и не хочется быть человеком, который говорит, что все закончится к Рождеству, но сейчас возможно, что в российских вооруженных силах может произойти коллапс... речь идет о 30-40%, и это ставит под вопрос будущее Путина, путинизма, и мероприятие должно сейчас очень сильно задуматься о том, как будет выглядеть мир после Путина", — Стрингер.

Как сообщал ранее глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, освобождение оккупированных территорий Луганщины не состоится в ближайшее время.

Интервью с бывшим генсеком НАТО Андерсом Фог Расмуссеном – полная версия

Читайте также: