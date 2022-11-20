Закончится ли война с Россией до конца весны: эксперт указал, от чего это зависит

Эксперт уверен, что запасов оружия и техники у России очень много, поэтому надеяться, что они закончатся, не стоит.

Закончится ли война с Россией до конца весны, зависит от того, сколько еще техники получит Украина от западных союзников.

Об этом заявил военный эксперт, главный редактор Defence Express Олег Катков в комментарии "24 канала".

Катков напомнил о статье Залужного, где тот сказал, что для скорейшего завершения войны ВСУ следует усиливать 2 – 3 соединениями. Речь идет не о добровольцах, а именно о технике.

"Дивизия штата НАТО – это огромная группировка с собственной авиацией, с собственными дронами, к тому же не разведывательными, а полноценными ударными. Не надо забывать, что так называемые военно-космические силы России до сих пор имеют преимущество в 10 раз над Воздушными силами Украины", – отметил эксперт.

Также Катков уверен, что запасов оружия и техники у России очень много, поэтому надеяться, что они закончатся, не стоит. По его словам, россияне готовы расконсервировать Т-62, Т-55, а если потребуется, то и ППШ и "трехлинейки" со времен Второй мировой войны.

"Например, они перешли к ракетам С-300, затем применили иранские "мопеды", сейчас на паузе, но находится в зоне риска, появление иранских баллистических ракет. Опять же, у них нет вопроса усталости от войны, усталости от потерь. Там уже пошли показательные сюжеты с "отказниками", которых начали задерживать прямо на камеру", – говорит главный редактор Defence Express.

Когда закончится война

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