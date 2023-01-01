Закончится ли война в 2023 году – прогноз Фейгина

Многие эксперты, в том числе разведка Украины, прогнозируют, что война закончится в 2023 году поражением России.

Российский правозащитник Марк Фейгин считает, что в 2023 году война с высокой вероятностью закончится. По его мнению, Москва не имеет ресурса для войны на истощение.

Об этом он рассказал 24 каналу.

"Путин заявляет о затяжной войне на истощение. Но я не убежден в том, что в Москве столь большие ресурсы, чтобы была война на истощение. Не просто как это было в районе ООС на Донбассе, ведь у "горячей" войны есть свои пределы", – отметил он.

По его мнению, затягивание войны до 2024 года – это может быть катастрофическим даже для самой России, Кремль не готов воевать в 2024 году.

"А что касается Украины, то ей не приходится выбирать – закончить войну 2023 года или нет. Она будет воевать до момента, пока не достигнет своих целей – освободит всю территорию. Украина не отдаст свои территории и не признает Крым или другие города русскими", – подчеркнул Фейгин.

По его словам, уже в марте этого года у российских сил будут значительные проблемы с запасами боеприпасов, в том числе артиллерийских.

Варианты окончания войны в Украине

Недавно начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что 2023 год принесет Украине победу, а России – трансфер власти.

Однако авторы издания Financial Times отмечают, что в 2023 году не будут созданы условия, необходимые для прекращения войны России против Украины.

Английский исследователь сухопутных войн Джек Уотлинг говорит, что президент России Владимир Путин может попытаться затянуть конфликт, надеясь на истощение западной поддержки и развал экономики Украины.

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