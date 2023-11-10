Закончится ли война в 2024 году: эксперт дал оценку и указал на проблему с пониманием победы

Украине нужно определиться, "что такое для нас победа".

У Украины есть шансы победить в войне в 2024 году, как предположил секретарь СНБО Алексей Данилов. Однако у Украины нет общегосударственной концепции того, что именно следует понимать под победой.

Об этом военный эксперт, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман рассказал в интервью Oboz.ua.

Гетьман считает, что действительно есть реальный шанс закончить войну уже в следующем году.

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"Конечно, шансы такие есть, хотя здесь возникает другой вопрос. Возможно, я ошибаюсь – я хотел бы ошибаться, – но мне кажется, что у нас нет общегосударственной концепции того, что мы должны понимать под победой. Многие люди вкладывают в это понятие разное смысл", – обратил внимание майор запаса.

Нужно определиться, что будет означать победу в войне

Поэтому, отметил он, Украине нужно определиться, "что такое для нас победа": "Это изгнание россиян с нашей территории? Выход на границы 24 февраля 2022 года? Или выход на границы 1991 года?"

Гетьман также указал, что когда украинские войска выйдут на границы государства, россияне будут продолжать войну, но уже со своей территории. Враг будет устраивать ракетные и артиллерийские обстрелы с приграничных территорий.

Война на территории России

"Победа – это наш флаг над Кремлем? Здесь может быть много аргументов против. Потому что, как только мы перейдем границу РФ, начнем вести боевые действия на территории России, очень много людей в мире, которые не являются симпатиками Украины, будут рассказывать, что это уже мы агрессоры, что это мы напали на суверенную страну", – смоделировал ситуацию военный эксперт.

Он добавил, что также в мире сейчас обвиняют Израиль в том, что его войска уничтожают врага не на своей территории.

"В то же время наши военные говорят: если враг отошел на 10 метров на свою территорию, мы должны остановиться? Он "в домике"? Будем ждать, пока от переформатирует свои части и снова начнет действия? Нет. Мы должны уничтожать врага, где бы он ни был", – убежден майор запаса.

По его мнению, еще в этом году в Украине будет выработана концепция того, что следует понимать под победой. Хотя на сегодняшний день и партнеры государства "не очень могут сориентироваться, что именно это означает".

Напомним, накануне Данилов заявил, что война России против Украины может закончиться в 2024 году и государство прилагает максимум усилий для этого, однако "не все зависит от нас".

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