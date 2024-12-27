Закончится ли война в 2025 году?: генерал назвал оптимистический и пессимистический сценарии

Все сценарии зависят от решения двух задач – это обеспечение вооружением, техникой и мобилизация.

Война в Украине действительно может закончиться в 2025 году либо по оптимистическому, либо по пессимистическому сценарию. Первый – если удастся не допустить реализации планов РФ, второй – если США прекратят помощь.

Такое мнение экс-замначальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко высказал в интервью OBOZ.UA.

Романенко оценил возможность того, что война завершится в 2025 году.

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"Вероятность того, что война закончится в 2025 году, действительно есть. Скорее всего, это тот самый реалистичный вариант, который находится где-то посредине между оптимистическим и пессимистическим", — сказал генерал-лейтенант.

Он описал пессимистический сценарий.

"Какой наиболее пессимистический сценарий? Если США фактически приостанавливают нам помощь, в то время как Россия использует свой военный потенциал, продолжает активные боевые действия, заставляющие нас идти на какие-то серьезные уступки", – рассказал Романенко.

А оптимистическим сценарием он назвал недопущение реализации планов президента России Владимира Путина относительно Украины.

"Оптимистический сценарий – это возможность отстоять наши интересы, не допустить реализации планов Путина по Украине – захват четырех областей нашей страны, вошедших в конституцию РФ. Это совсем не так. Оптимизм будет еще и в том, если в 2025 году мы сможем выйти на приостановку боевых действий", – заметил экс-замначальника Генштаба.

По его словам, все сценарии зависят от решения двух задач – это обеспечение вооружением, техникой и мобилизация.

"Это вооружение, техника, боеприпасы от наших союзников, частично, в лучшем случае, на часть возможностей нашего оборонно-промышленного комплекса", — сказал Романенко.

Он отметил, что Украина пока не может глубоко отработать эти вопросы и обеспечить ВСУ всем необходимым.

Генерал-лейтенант также указал на необходимость принимать "трудные решения" по мобилизации.

"Вторая задача – это мобилизация. Третий год подряд ведутся поиски эффективного механизма мобилизации, и я не думаю, что будет изобретена какая-то инновация, которая поможет резко, быстро улучшить ситуацию. Но мобилизация – это реалистический подход, объективное требование законов войны, поэтому нужно принимать достаточно трудные решения", – объяснил экс-замначальника Генштаба.

Резюмируя, он отметил, что в зависимости от того, как будут выполняться эти задачи, Украина будет выходить на один из этих трех вариантов окончания войны.

"И есть реальная возможность сделать это в следующем, 2025 году", – добавил Романенко.

К слову, глава фонда "Повернысь живым" Тарас Чмут не исключает, что в 2025 году может быть "остановка" войны и запуск переговорного процесса.

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