Закончится ли война в 2025 году?: Портников дал мрачный прогноз

Политическое решение в войне России против Украины невозможно. К окончанию войны может привести только отсутствие потенциала для ее продолжения.

Такое мнение украинский журналист, публицист Виталий Портников выразил в разговоре с главой правления Гражданской сети "Опора" Ольгой Айвазовской.

Портников прокомментировал заявления представителей украинской власти о возможности окончания войны не позднее 2025 года благодаря реализации Плана победы.

"Я не вижу никаких оснований для того, чтобы мы вообще говорили о возможности политического решения российско-украинской войны. Нет политического решения: Россия хочет уничтожить украинскую государственность, а украинцы хотят, чтобы украинская государственность осталась. Что интересно, в идее, что украинская государственность должны остаться, все украинцы едины – и те, о ком говорили, что в классическом украинском сознании, и те, у кого оно пророссийское. Они все равно не хотели, чтобы здесь была Россия. Они хотели, чтобы здесь была дружественная Украина. И там (в России – ред.) есть единство – понимание, что это "исторические русские земли", что без их "возвращения" Россия не будет большим государством. Два единства. Отсутствие решения", – объяснил публицист.

Он выразил мнение, что к окончанию войны может привести "отсутствие потенциала ее продолжения".

"Будет это завершение потенциала для продолжения войны – война закончится в 25-го году. Не будет – будет продолжаться", – добавил Портников.

"Могут быть политические обстоятельства: выборы в Соединенных Штатах, усилия новой администрации в ту или иную сторону, которые могут изменить эту ситуацию. Но я не вижу, насколько. Я допускаю, что мы вернемся к этому разговору в октябре 2028 года перед новыми американскими президентскими выборами", – заметил журналист.

Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что война может закончиться уже в 2025 году, если уже сейчас начать движение Планом победы.

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