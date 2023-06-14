Закончится ли война в этом году: глава фонда "Вернись живым" Чмут ответил

По его словам, теоретически предпосылки для завершения войны в Украине в этом году.

Директор одного из крупнейших волонтерских фондов Украины "Вернись живым" Тарас Чмут поделился своими прогнозами, когда завершится война.

Об этом он сказал в интервью журналисту Роману Кравцу на "Украинской правде".

"После контрнаступления что-то произойдет. Представляем сценарий, что мы берем Мелитополь, заходим в Мариуполь, российская армия сыпется, заходим в Крым. И на этом наш ресурс исчерпывается. Нет сил делать следующий рывок. У россиян та же история. Или наоборот. Мы сейчас идем в контрнаступление, у нас ничего не получается. (Мы продвигаемся. – Ред.) где-то на 10 км, где-то на 50 – на большой карте Украины даже не заметно… И на этом все останавливается. Это значит, что ни мы, ни они не могут наступать. И что дальше мы делаем. Я бы хотел, чтобы осуществился первый сценарий. (Для этого нужно — Ред.) чтобы мы вложились в силы обороны как можно больше, мобилизовались как можно сильнее, отработали контрнаступление и вернули свои территории", — рассуждает Чмут.

Глава фонда "Вернись живым" Тарас Чмут / Фото: Украинская правда

Глава "Вернись живым" предупреждает украинцев, что даже после завершения войны жизнь в нашем государстве больше не будет такой, как до 2014 года.

"Любая война завершается переговорами. Но какие-то войны завершаются четкой точкой, а какие-то – постоянным конфликтом, который в любой момент может перерасти во что-то большее. Мы почему-то думаем, что как война завершится, мы снова будем жить, условно, как в 2012 г. Корея (Южная Корея и КНДР. – Ред.) – одна страна, и два разных мира. Сеул расположен от границы на расстоянии артиллерийского выстрела. Слава богу, Киев подальше. И таких примеров много.

В Израиле будто все окей, но количество ракетных обстрелов, возможно, даже больше за год, чем в Украине. В Грузии значительная часть территории оккупирована РФ. И даже не пробуют что-нибудь вернуть. Есть пример Азербайджана, который многие десятилетия вынашивал план возвращения своих территорий и вернул их", – отмечает волонтер.

По его словам, теоретически предпосылки для завершения войны в Украине в этом году.

На вопрос журналиста, верит ли он в то, что Украина вернет Крым, Донецк и Луганск, Чмут ответил утвердительно.

"Верю — да. Готов ли обещать — нет. Но у меня твердая внутренняя вера и надежда, что в этом году много всего изменится в этой войне", — подытожил Тарас Чмут.

Ранее заместитель министра обороны генерал Александр Павлюк назвал условие, при котором война может закончиться в 2023 году.

Напомним, известный журналист The Washington Post Дэвид Игнатиус в эксклюзивном интервью специальной корреспондентке ТСН рассказал, как закончится война в Украине.

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