Закончится ли война в Украине в 2023 году: прогноз военного

Россия скапливает силы, поэтому война может затянуться.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказал ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман.

"К сожалению, это вполне возможно, потому что Россия накопила большие силы. Это преимущественно пехота, потому что тяжелой техники у них нет. Она пытается продвигаться вперед, используя именно пехоту без должной поддержки танками и другой бронированной техникой. В них также ощущается определенный голод снарядов для пушек, поэтому Путину крайне необходимо сделать какую-то паузу, чтобы накопить силы. В России производят снаряды, танки. На сегодняшний день они могут производить примерно один танк в день, но это меньше, чем они теряют в боях с украинской армией. Поэтому пауза очень нужна", – сказал он.

По его словам, та тактика, которую они использовали – применение видов вооружения, которые использовались еще во времена холодной войны, – уже не работает.

"Потому что сегодняшняя война – это война с применением дронов, война технологическая, война ума, если можно так сказать, а не война количества тех же танков. Путину надо привести в порядок свои вооруженные силы, доукомплектовать и вооружить их тяжелой техникой", — добавил он.

Напомним:

24 февраля Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса. Началась война России против Украины.

По прогнозам главы украинской разведки Кирилла Буданова, война закончится в 2023 году победой Украины. Под победой глава ГУР подразумевает выход войск на границы государства 1991 года.

Кирилл Буданов рассказал, что с середины до конца весны Украину ожидают решающие бои, которые станут переломным моментом в войне.

По мнению генсека НАТО Йенса Столтенберга, нужно быть готовыми к длительной войне РФ против Украины. Он также заявил об отсутствии признаков того, что российский диктатор Владимир Путин сменил цель войны.

Год под ракетами: Генштаб обнародовал шокирующую статистику о ракетных обстрелах Украины