Закончится ли война в Украине в 2024 году: военный эксперт озвучил прогноз

Эксперт считает, что активные боевые действия закончатся только в 2025 году.

Военный эксперт Андрей Крамаров считает, что еще в 2024 году Украина во время контрнаступления освободит большую часть своей территории, а затем война перейдет в состояние конфликта.

Об этом он сказал в комментарии "24 канала".

Военный эксперт прокомментировал данные Германии и НАТО о том, что война России против Украины будет продолжаться еще 7-9 лет. Он отметил, что интенсивных сражений, как сейчас, может не быть.

"Такая активная фаза войны будет продолжаться весь 2024 год. В конце 2024 года дальше я надеюсь, что завершится тем, что мы сможем вернуть значительную часть своей территории. Далее, я думаю, что война все же будет переходить в фазу конфликта — регулярные ракетные обстрелы, линия фронта, однако она не будет масштабной. Это будет чем-то похоже на то, как было до февраля 2022 года. Это произойдет где-то в начале 2025 года", — сказал Андрей Крамаров.

Напомним, немецкий генерал-майор Кристиан Фрейдинг считает, что война России против Украины может продолжатся еще 9 лет.

Также генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что война России против Украины не закончится в ближайшее время.

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