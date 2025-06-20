Закончится ли война в Украине в 2025 году — аналитики ISW раскрыли план Путина

Президент РФ Владимир Путин верит в медленную победу

Реклама

Президент РФ Владимир Путин надеется на победу в войне благодаря затягиванию конфликта, однако это не так просто.

Об этом идет речь в материале американского Института изучения войны (ISW).

Аналитики ISW сообщают, что за 2025 год западным государствам не удалось изменить убеждение Путина в целесообразности продолжающейся стратегии давления.

Реклама

Собирается ли Кремль заканчивать войну в Украине

Из его публичных заявлений следует, что он все еще полагается на идею медленного, но устойчивого продвижения войск РФ вдоль фронта, без четких временных рамок.

На Петербургском международном экономическом форуме в июне 2024 г. Путин прямо сформулировал эту доктрину: постепенное продвижение, блокирование украинских контрнаступлений и победа путем снижения боеспособности ВСУ.

По оценке ISW, план Кремля основывается на предположениях, что украинские войска не смогут вернуть важные территории, а российская армия будет сохранять наступательный потенциал, несмотря на потери.

Во время пресс-конференции 19 июня 2025 года Путин подтвердил свою верность этой стратегии, считая ее жизнеспособной даже через год после ее обнародования.

Реклама

Что планирует Путин

Фундаментальные предположения включают ограниченную устойчивость западной помощи и истощение ее ресурсов. В то же время, ISW убеждены, что эти факторы могут быть изменены волей Запада.

Аналитики отмечают, что РФ в ближайшие годы может столкнуться с внутренними экономическими проблемами и недостатком в сфере обороны, что уменьшит способность к долговременной войне.

Повышение цен на нефть — следствие геополитического напряжения на Ближнем Востоке — может временно усилить финансовую базу РФ, если не будут введены новые санкции.

В ISW отмечают, что рост объемов западной военной помощи вместе с экономическим давлением на Москву способны изменить расклад сил, заставить Кремль идти на уступки и завершить конфликт на выгодных для Украины условиях.

Реклама

Как Кремль ведет информационную войну

ISW обращает внимание, что Путин снова повторил риторику о «неэффективности» западного оружия, в частности ракет Taurus, которые, по его словам, «не повлияют» на войну, но испортят отношения с Германией.

По мнению экспертов, это часть кампании так называемого рефлексивного контроля, которая имеет целью повлиять на решение Запада в пользу России — в частности, из-за попыток сдержать военную поддержку Украины или ограничить укрепление НАТО.

Напомним, глава Кремля Владимир Путин игнорирует план Трампа по прекращению огня. И британский эксперт назвал причины этого. Диктатор будет вести войну в Украине и прекратит ее только тогда, когда поймет, что победа невозможна.

Читайте также: