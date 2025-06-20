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Закончится ли война в Украине в 2025 году — аналитики ISW раскрыли план Путина
Глава Кремля Путин верит в медленную победу в войне и выдержит ли экономика РФ? Аналитики американского Института изучения войны сделали прогноз на текущий год.
Президент РФ Владимир Путин надеется на победу в войне благодаря затягиванию конфликта, однако это не так просто.
Об этом идет речь в материале американского Института изучения войны (ISW).
Аналитики ISW сообщают, что за 2025 год западным государствам не удалось изменить убеждение Путина в целесообразности продолжающейся стратегии давления.
Собирается ли Кремль заканчивать войну в Украине
Из его публичных заявлений следует, что он все еще полагается на идею медленного, но устойчивого продвижения войск РФ вдоль фронта, без четких временных рамок.
На Петербургском международном экономическом форуме в июне 2024 г. Путин прямо сформулировал эту доктрину: постепенное продвижение, блокирование украинских контрнаступлений и победа путем снижения боеспособности ВСУ.
По оценке ISW, план Кремля основывается на предположениях, что украинские войска не смогут вернуть важные территории, а российская армия будет сохранять наступательный потенциал, несмотря на потери.
Во время пресс-конференции 19 июня 2025 года Путин подтвердил свою верность этой стратегии, считая ее жизнеспособной даже через год после ее обнародования.
Что планирует Путин
Фундаментальные предположения включают ограниченную устойчивость западной помощи и истощение ее ресурсов. В то же время, ISW убеждены, что эти факторы могут быть изменены волей Запада.
Аналитики отмечают, что РФ в ближайшие годы может столкнуться с внутренними экономическими проблемами и недостатком в сфере обороны, что уменьшит способность к долговременной войне.
Повышение цен на нефть — следствие геополитического напряжения на Ближнем Востоке — может временно усилить финансовую базу РФ, если не будут введены новые санкции.
В ISW отмечают, что рост объемов западной военной помощи вместе с экономическим давлением на Москву способны изменить расклад сил, заставить Кремль идти на уступки и завершить конфликт на выгодных для Украины условиях.
Как Кремль ведет информационную войну
ISW обращает внимание, что Путин снова повторил риторику о «неэффективности» западного оружия, в частности ракет Taurus, которые, по его словам, «не повлияют» на войну, но испортят отношения с Германией.
По мнению экспертов, это часть кампании так называемого рефлексивного контроля, которая имеет целью повлиять на решение Запада в пользу России — в частности, из-за попыток сдержать военную поддержку Украины или ограничить укрепление НАТО.
Напомним, глава Кремля Владимир Путин игнорирует план Трампа по прекращению огня. И британский эксперт назвал причины этого. Диктатор будет вести войну в Украине и прекратит ее только тогда, когда поймет, что победа невозможна.