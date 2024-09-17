Закончится ли война в Украине в 2025 году: в Нидерландах озвучили оценку

Рубен Брекельманс отметил, что следует быть реалистами, потому что ситуация на поле боя очень сложная.

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс считает маловероятным, что война в Украине закончится в 2025 году, поскольку ситуация в поле боя остается сложной.

Об этом Брекельманс сказал в интервью LRT.

По мнению главы Минобороны Нидерландов, война в Украине не завершится ни в 2024, ни в 2025 году.

"Я не думаю, что война закончится в этом году, не думаю, что она закончится и в следующем году. Конечно, нам необходимо предоставить Украине как можно большую военную поддержку, но нам нужно быть реалистами, потому что ситуация на поле боя очень сложная", – высказался Брекельманс.

Он добавил, что западные государства должны сделать больше, но в то же время нельзя слишком завышать свои ожидания.

"Иногда люди думают, что российское вторжение было спринтом, который превратился в марафон, но на самом деле это спринт протяженностью 42 км, поэтому мы должны продолжать поддерживать Украину", — отметил министр.

По его мнению, партнерам Украины следует ориентироваться на долгосрочную перспективу и убедиться в том, что жители европейских государств также хотят поддерживать Киев и что у них нет ложных ожиданий.

Напомним, как заявил начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов, в Кремле стремятся завершить войну против Украины своей победой до конца 2025 – начала 2026 года.

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